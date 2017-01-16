Темный шпион

Пока Sony пытаются уговорить Дэниэла Крэйга вернуться к франшизе о Джеймсе Бонде, фанаты продолжают гадать, кто бы из актеров мог занять его место. Одним из фаворитов часто называется Том Харди, который и сам не прочь сыграть агента 007, особенно если режиссерское кресло займет Кристофер Нолан.

«Крис Нолан может стать потрясающим режиссером фильма о Бонде. Дэниэл Крэйг очень хорош, Сэм Мендес с Барбарой Брокколи проделали невероятную работу, после которой будет сложно что-то переизобретать. Мне самому интересно, какой будет следующая часть франшизы, и режиссер, подобный Кристоферу Нолану, сможет привнести в этот мир новизну, снова создать нечто глубокое», – сообщил Харди.

Пока что никаких подробностей о 25-м фильме бондианы нет, известно лишь, что Мендес не планирует становиться режиссером ленты. Новая же совместная работа Нолана и Харди – военная драма «Дюнкерк» – попадет на экраны 19 июля.