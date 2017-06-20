Три кайдзю

Warner Bros. и Legendary Pictures приступили к съемкам блокбастера «Годзилла: Король монстров», сиквела ленты 2014 года, в котором Годзилле предстоит сразиться с тремя летающими кайдзю: Мотрой, Роданом и Королем Гидорой.

В новой части МонстроВселенной нас снова ждет появление участников крипто-зоологической организации «Монарх» и могучей Годзиллы, объединившихся в борьбе против Мотры, Родана и трехглавого Короля Гидоры. Вместе эти три воскресших представителя древних супервидов жаждут стать доминирующей формой жизни, оставив судьбу человеческого рода висеть на волоске.

Режиссерское кресло занимает Майкл Доэрти («Крампус», «Кошелек или жизнь»), который также написал сценарий фильма вместе с Заком Шилдсом. В актерском составе значатся Вера Фармига, Кайл Чэндлер, Милли Бобби Браун, Чарльз Дэнс, Салли Хокинс, Чжан Цзыи, Аиша Хайндс, Кен Ватанабе, О'Ши Джексон мл., Энтони Рамос и Рэнди Хэвенс.

На широкие экраны «Годзилла: Король монстров» попадет 22 марта 2019 года.