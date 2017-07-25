Трип Шэннон

Нил Бломкамп займет режиссерское кресло проекта «Исчезнувший мир» – экранизации sci-fi романа за авторством Томаса Светерлича, выступавшего сценаристом трех короткометражек студии Oats.

This just arrived. Truly incredible book by @LetterSwitch . So excited to direct this for @20thcenturyfox pic.twitter.com/kKxyFnhWhM — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) 24 июля 2017 г.

Сюжет книги, описываемой как «“Начало” встречает “Настоящего детектива”», посвящен специальному агенту Шэннон Мосс, которая в 1997 году расследует убийство семьи морского котика и ищет его пропавшую дочь. Вскоре Мосс понимает, что мотивы преступлений как-то связаны с путешествиями во времени, и отправляется в разные версии будущего, чтобы отыскать зацепки. Однако вместо того, чтобы распутать загадки своего дела, детективу сначала придется спасти человечество от гибели.

Производством ленты займется студия 20th Century Fox, дата релиза и имена участников каста «Исчезнувшего мира» не называются.