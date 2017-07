Трип Шэннон

Нил Бломкамп займет режиссерское кресло проекта «Исчезнувший мир» – экранизации sci-fi романа за авторством Томаса Светерлича, выступавшего сценаристом трех короткометражек студии Oats.

This just arrived. Truly incredible book by @LetterSwitch . So excited to direct this for @20thcenturyfox pic.twitter.com/kKxyFnhWhM