Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Кинопремьеры месяца. Февраль.
10 главных фильмов февраля 2017 года
Эти странные звезды .
10 самых эксцентричных голливудских знаменитостей
Ну и денек!
17 фильмов о незабываемом дне
Бумажные солдаты.
10 актеров, разочарованных комиксами
Тюнинг хлеборезки.
8 актеров, пожертвовавших зубами ради киноролей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Трип Шэннон

25.07.2017 20:10
Трип Шэннон

Нил Бломкамп займет режиссерское кресло проекта «Исчезнувший мир» – экранизации sci-fi романа за авторством Томаса Светерлича, выступавшего сценаристом трех короткометражек студии Oats.

Сюжет книги, описываемой как «Начало” встречает “Настоящего детектива», посвящен специальному агенту Шэннон Мосс, которая в 1997 году расследует убийство семьи морского котика и ищет его пропавшую дочь. Вскоре Мосс понимает, что мотивы преступлений как-то связаны с путешествиями во времени, и отправляется в разные версии будущего, чтобы отыскать зацепки. Однако вместо того, чтобы распутать загадки своего дела, детективу сначала придется спасти человечество от гибели.

Производством ленты займется студия 20th Century Fox, дата релиза и имена участников каста «Исчезнувшего мира» не называются.

 

 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Непримкнувшие. 10 режиссеров, отказавшихся от «Звездных войн» (Артем Заяц, Film.ru)
16.05.2017
Артем Заяц, Film.ru

Непримкнувшие

«Звездные войны» – одна из самых знаменитых мировых кинофраншиз. Практически любой режиссер втайне мечтает вложить в золотоносную космооперу собственный кирпичик…  →
В желтой жаркой Африке не видать идиллий. 5 причин, по которым сиквел культового «Района № 9» до сих пор не увидел свет (Артем Заяц, Film.ru)
30.04.2017
Артем Заяц, Film.ru

В желтой жаркой Африке не видать идиллий

В мире есть много фильмов, сиквелов которых аудитория ждет многие годы  →
Мы за ценой не постоим!. 10 грандиозных декораций, выстроенных ради единственной сцены (Евгений Ухов, Film.ru)
29.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Мы за ценой не постоим!

Наметанный глаз зрителя сегодня легко отличит, где режиссеры современных блокбастеров поднапряглись и выстроили достойную съемочную площадку с использованием обширной массовки и живых каскадерских...  →
Я в игре!. 13 голливудских режиссеров, снявших крутые ролики к видеоиграм (Евгений Ухов, Film.ru)
13.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Я в игре!

Две стихии – кино и видеоигры – все-таки слишком близки, чтобы существовать вне друг друга, диффузия в любом случае происходит, и смешение получается весьма любопытным  →
Зря радуетесь!. 12 фильмов, концовка которых ошибочно считается хэппиендом (Евгений Ухов, Film.ru)
25.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Зря радуетесь!

Крепкая доза оптимизма, впрыснутая в вены любителя кино через удачно закончившуюся для героев историю, способна служить противоядием от грусти и депрессии, в которую неизбежно время от времени...  →
показать еще

Новости по теме

13.07.2017
Вышел третий ролик от Нила Бломкампа и Oats Studios.
08.07.2017
Три новых ролика от Нила Бломкампа и Oats Studios.
07.07.2017
Шарлто Копли в новом проекте Нила Бломкампа и Oats Studios.
06.07.2017
Тизер третьей sci-fi короткометражки Нила Бломкампа и студии Oats
01.07.2017
Первый актер в составе третьего сезона «Настоящего детектива».

 

Свежие рецензии


Главное

Слово из четырех букв
25.07
Слово из четырех букв
10 фильмов с самым частым употреблением слова fuck
Уговор дороже денег
24.07
Уговор дороже денег
9 актеров, наказанных судом за отказ сниматься
Искусство проиграть
23.07
Искусство проиграть
10 лучших фильмов о военных поражениях
Мы его теряем!
22.07
Мы его теряем!
10 фильмов, в которых от главной звезды избавляются уже в первом акте
Их не догонят!
21.07
Их не догонят!
10 самых сексапильных экранных лесбиянок и бисексуалок
Раскаленные добела
18.07
Раскаленные добела
13 самых сексуальных персонажей-блондинок
Дай миллион!
17.07
Дай миллион!
15 наиболее интересных российских проектов, которые профинансирует Минкульт
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых успешных эротических лент в истории Голливуда 10 самых успешных эротических лент в истории Голливуда
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2015 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2015 года
11 сюжетных «фишек», позаимствованных «Чудо-женщиной» у Marvel 11 сюжетных «фишек», позаимствованных «Чудо-женщиной» у Marvel
12 хорроров о зеркалах, в которые лучше не смотреться 12 хорроров о зеркалах, в которые лучше не смотреться
10 фильмов, трейлеры которых пытались одурачить зрителя 10 фильмов, трейлеры которых пытались одурачить зрителя
15 звезд, не оправдавших голливудских надежд 15 звезд, не оправдавших голливудских надежд

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть