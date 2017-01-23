Тяжкое воспитание

Несколько недель назад Вуди Харрельсон получил роль в картине «Хан Соло: Звездные войны. Истории», но имя его персонажа названо не было. Однако Variety удалось разговорить актера, и Харрельсон подтвердил, что воплотит образ Гарриса Шрайка, известного по книге Энн Криспин «Ловушка в раю».

По сюжету романа, Шрайк спас осиротевшего Соло, затем воспитал его как собственного сына, рассказав обо всех тонкостях криминального мира и научив Соло управлять космическими кораблями. Отношения Хана и Гарриса не были идеальными: Шрайк частенько избивал Соло, и последний был вынужден покинуть своего наставника.

Насколько точно сюжет спин-оффа проследует «Ловушке в раю» (учитывая, что романы не включены в официальный канон и отнесены к категории «Легенды»), на данный момент предсказать сложно.

Режиссерами выступают Фил Лорд и Крис Миллер, а Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан написали сценарий первого «сольника», рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли.

Заглавного героя ленты сыграет Олден Эренрайк, а его друга Лэндо Калриссиана – Дональд Гловер. Главную женскую роль в спин-оффе получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Фильм о Хане Соло невозможно представить без Чубакки, которого, скорее всего, сыграет Йонас Суотамо, уже примерявший на себя костюм вуки в «Пробуждении Силы».

Съемки стартуют в феврале, премьера запланирована на 25 мая 2018 года.