Тысяча кораблей

В Сеть попал новый тизер военной драмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Сюжет посвящен знаменитой Дюнкерксой операции 1940 года, в ходе которой британские военные эвакуировали более 300 тысяч солдат армий союзников с побережья Франции.

В начале Второй мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Из-за невозможности полноценной помощи по суше, Британское адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести полную эвакуацию окруженных подразделений морским путем. Это была сложнейшая операция, которая длилась почти 8 дней, под постоянным огнем противника. Фильм посвящен тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни многих сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.



«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана, а в актерский состав вошли как известные исполнители, вроде Тома Харди, Марка Райлэнса, Кеннета Брана и Киллиана Мерфи, так и менее опытные актеры, среди которых Фьён Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс.



Российская премьера «Дюнкерка» намечена на 20 июля.