Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Не угаснет надежда.
15 самых известных киноинвалидов
Узники замка Брак.
15 неожиданных звездных разводов
Московские каникулы.
15 западных фильмов, снимавшихся в России
Фильтруй базар!
10 самых странных интервью голливудских знаменитостей
Время, вперед!
12 странных способов путешествовать во времени
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Тысяча кораблей

03.05.2017 08:30
Тысяча кораблей

В Сеть попал новый тизер военной драмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Сюжет посвящен знаменитой Дюнкерксой операции 1940 года, в ходе которой британские военные эвакуировали более 300 тысяч солдат армий союзников с побережья Франции.

В начале Второй мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Из-за невозможности полноценной помощи по суше, Британское адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести полную эвакуацию окруженных подразделений морским путем. Это была сложнейшая операция, которая длилась почти 8 дней, под постоянным огнем противника. Фильм посвящен тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни многих сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.

«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана, а в актерский состав вошли как известные исполнители, вроде Тома ХардиМарка РайлэнсаКеннета Брана и Киллиана Мерфи, так и менее опытные актеры, среди которых Фьён  Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс.

Российская премьера «Дюнкерка» намечена на 20 июля.

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Ролевые игрища. 9 самых странных кастинговых решений нового сезона блокбастеров (Евгений Ухов, Film.ru)
10.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Ролевые игрища

Примеров неудачных кастинг-решений в последние годы предостаточно, от провалов не застрахованы даже обладатели высших актерских наград. И все же создатели блокбастеров продолжают идти на риск  →
Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
Знает, чего хочет. Хью Джекман, Гэри Олдман, Робин Уильямс рассказывают про Кристофера Нолана и его фильмы (Empire)
22.07.2010
Empire

Знает, чего хочет

О главных фильмах Кристофера Нолана – рассказывают Гэри Олдман, Хью Джекман и Робин Уильямс.  →
Блог: Кристофер Нолан снимает кино о том, как англичане героически драпали из Дюнкерка (Борис Иванов)
30.12.2015
Борис Иванов

Блог: Кристофер Нолан снимает кино о том, как англичане героически драпали из Дюнкерка

На фоне новостей, что Кристофер Нолан снимает кино о том, как англичане героически драпали из Дюнкерка, возвращаюсь к мысли, что нашим обязательно надо снять фильм о том, как в июне 1941 года один...  →
Блог: Меньше всего я бы хотел, чтобы Нолан занимался биографиями и историческими картинами (Евгений Ухов)
29.12.2015
Евгений Ухов

Блог: Меньше всего я бы хотел, чтобы Нолан занимался биографиями и историческими картинами

Меньше всего я бы хотел, чтобы Нолан занимался биографиями и историческими картинами - он слишком бурно фонтанирующий фантазией рассказчик, чтобы закутываться в тесное белье реализма,...  →
показать еще

Новости по теме

01.05.2017
Новый промо-ролик «Дюнкерка» режиссера Кристофера Нолана.
02.04.2017
Два новых промо-ролика военной драмы «Дюнкерк» Нолана.
31.03.2017
Премьера «Темной Башни» по Стивену Кингу отложена.
13.03.2017
Мэттью Вон планирует снять сиквел «Человека из Стали».
26.02.2017
Новый кадр из военной драмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых впечатляющих кинобитв 10 самых впечатляющих кинобитв
15 фильмов о Золушке 15 фильмов о Золушке
15 экранных инкарнаций Дракулы 15 экранных инкарнаций Дракулы
7 «Хмм..» и 7 «Вау!» оскаровских номинаций 2015 7 «Хмм..» и 7 «Вау!» оскаровских номинаций 2015
13 «пасхальных яиц» для самых внимательных зрителей 13 «пасхальных яиц» для самых внимательных зрителей
10 актеров, сыгравших в одном фильме сразу несколько ролей 10 актеров, сыгравших в одном фильме сразу несколько ролей

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть