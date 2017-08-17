В беседе с порталом SlashFilm Крис Коламбус сообщил о завершении работы над сценарием третьей части «Гремлинов», которая станет прямым продолжением первого фильма и расскажет о попытке убить Гизмо, чтобы спасти человечество от нашествия его смертоносных отпрысков.

В свое время оригинальные «Гремлины» вынудили MPAA ввести возрастной рейтинг PG-13, и Коламбус обещает, что триквелу будет присуща та же мрачная атмосфера: «Я горжусь своим сценарием, он получился закрученным и невероятно темным. Вопрос о начале съемок по-прежнему упирается в бюджет, но лично мне как сценаристу хотелось вернуть те же ощущения, что вызывал первый фильм, поэтому надеюсь, что наша картина увидит свет уже в скором времени».

Кроме того, Крис поспешил заверить фанатов, что сами гремлины вновь будут куклами, а к компьютерной графике создатели ленты будут прибегать только в крайних случаях: «CGI мы будем использовать по-минимуму, это без сомнений. Графика лишь позволит нам стереть провода при постпродакшене и немного облегчить жизнь кукловодам».

Первый вариант скрипта написал Карл Эллсуорт («Последний дом слева»), однако затем проект сменил направление, превратившись из перезапуска в сиквел. Коламбус также возьмет на себя обязанности продюсера, но режиссером «Гремлины 3» еще не обзавелись.