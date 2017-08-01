Удары Кэйбла

Райан Рейнольдс дал новое интервью изданию Fandango, в котором обсудил сиквел «Дэдпула» и поделился своими впечатлениями от совместных съемок с Джошем Бролином, играющим мутанта Кэйбла.

«Думаю, конечный результат получится захватывающим. В течение всей прошлой недели я здорово наполучал от Джоша Бролина, как вербально, так и физически. Поэтому фильм выйдет просто фантастическим. И эпичным. Как и Бролин выйдет эпичным Кэйблом», – заявил Рейнольдс.

Компанию Дэдпулу в сиквеле также составит мутантка Домино (Зази Битц), первые кадры с которой Рейнольдс выложил накануне, Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»).

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

Российская премьера «Дэдпула 2» состоится 31 мая 2018 года.