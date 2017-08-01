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Удары Кэйбла

01.08.2017 18:30
Удары Кэйбла

Райан Рейнольдс дал новое интервью изданию Fandango, в котором обсудил сиквел «Дэдпула» и поделился своими впечатлениями от совместных съемок с Джошем Бролином, играющим мутанта Кэйбла. 

«Думаю, конечный результат получится захватывающим. В течение всей прошлой недели я здорово наполучал от Джоша Бролина, как вербально, так и физически. Поэтому фильм выйдет просто фантастическим. И эпичным. Как и Бролин выйдет эпичным Кэйблом», – заявил Рейнольдс.

Компанию Дэдпулу в сиквеле также составит мутантка Домино (Зази Битц), первые кадры с которой Рейнольдс выложил накануне,  Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек КесиШтамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори КуцунаАутсайдер»). 

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю ГоддардХижина в лесу», «Сорвиголова»).

Российская премьера «Дэдпула 2» состоится 31 мая 2018 года.

 

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