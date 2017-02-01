Углы коконов

В Сети оказались концепт-арты научно-фантастической драмы «Прибытие» Дени Вильнёва, которые позволяют как следует разглядеть корабли-коконы инопланетян. Релиз картины на цифровых носителях состоится 14 февраля.

В центре сюжета находится эксперт-лингвистка Луис Бэнкс (Эми Адамс), нанятая правительством Соединенных Штатов для того, чтобы расшифровать язык инопланетян, чьи странные корабли-коконы материализуются в атмосфере и таинственно парят возле земли. Девушка должна выяснить, с какой целью прибыли инопланетные гости и узнать, грозит ли человечеству опасность.

Фильм Вильнёва, основанный на sci-fi рассказе Теда Чана «История твоей жизни», заработал чуть больше 163 миллионов долларов при бюджете в $47 миллионов. Лента номинирована на премию «Оскар» в 8 категориях, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший адаптированный сценарий».