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Углы коконов

01.02.2017 00:00
Углы коконов

В Сети оказались концепт-арты научно-фантастической драмы «Прибытие» Дени Вильнёва, которые позволяют как следует разглядеть корабли-коконы инопланетян. Релиз картины на цифровых носителях состоится 14 февраля.

В центре сюжета находится эксперт-лингвистка Луис Бэнкс (Эми Адамс), нанятая правительством Соединенных Штатов для того, чтобы расшифровать язык инопланетян, чьи странные корабли-коконы материализуются в атмосфере и таинственно парят возле земли. Девушка должна выяснить, с какой целью прибыли инопланетные гости и узнать, грозит ли человечеству опасность.

Фильм Вильнёва, основанный на sci-fi рассказе Теда Чана «История твоей жизни», заработал чуть больше 163 миллионов долларов при бюджете в $47 миллионов. Лента номинирована на премию «Оскар» в 8 категориях, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший адаптированный сценарий».

 

 

 

 

 

 

 

 

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