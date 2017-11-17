Угрозы Слая

Волна сексуальных скандалов захлестнула и Сильвестра Сталлоне: актера обвиняют в принуждении 16-летней девушки к сексу втроём в перерыве между съемками фильма «Изо всех сил» в 1986 году.

В копии отчета полиции Лас-Вегаса, опубликованном The Daily Mail, приводятся показания девушки, согласно которым 26 июля 1986-го Сталлоне и его ныне покойный телохранитель Майкл де Лука принуждали её к сексу втроём в номере отеля, когда предполагаемой жертве было 16 лет. Затем Сталлоне пригрозил «размозжить ей голову», если девушка обратится в полицию и расскажет о случившемся, поэтому формальные обвинения она так и не выдвинула, подписав заявление об отказе от возбуждения уголовного дела.

Официальный представитель актера Мишель Бега отрицает все обвинения, сообщив изданию The Wrap следующее: «это нелепая и абсолютно лживая история. Никто ни разу не слышал о ней до этого дня, включая самого мистера Сталлоне. Он не контактировал ни с какими органами власти или с кем-либо ещё по этому вопросу».