Умерла актриса Жанна Моро

В Париже на 90-м году жизни скончалась актриса Жанна Моро – звезда французской «новой волны», снимавшаяся в картинах «Жюль и Джим», «Лифт на эшафот», «Ночь» и «Невеста была в черном».
За свою длительную карьеру Моро успела украсить работы множества именитых режиссеров, среди которых Луи Маль, Франсуа Трюффо, Микеланджело Антониони, Орсон Уэллс, Жан-Люк Годар, Луис Бунюэль и Бертран Блие. Актриса удостоилась практически всех престижных кинопремий, в том числе наград Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, а также премий «Оскар», «Сезар», BAFTA и Европейского института кино.
Точная причина смерти Жанны Моро не называется.
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