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Умерла актриса Жанна Моро

31.07.2017 13:50
Умерла актриса Жанна Моро

В Париже на 90-м году жизни скончалась актриса Жанна Моро – звезда французской «новой волны», снимавшаяся в картинах «Жюль и Джим», «Лифт на эшафот», «Ночь» и «Невеста была в черном».

За свою длительную карьеру Моро успела украсить работы множества именитых режиссеров, среди которых Луи Маль, Франсуа Трюффо, Микеланджело Антониони, Орсон Уэллс, Жан-Люк Годар, Луис Бунюэль и Бертран Блие. Актриса удостоилась практически всех престижных кинопремий, в том числе наград Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, а также премий «Оскар», «Сезар», BAFTA и Европейского института кино.

Точная причина смерти Жанны Моро не называется.

 

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