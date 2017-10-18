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Уорд и Джакоби

18.10.2017 19:50
Уорд и Джакоби

Netflix выложили закадровый ролик о создании фэнтези-боевика «Яркость», посвященный двум главным героям в исполнении Уилла Смита и Джоэла Эдгертона. Режиссером ленты выступил Дэвид ЭйерОтряд самоубийц»).

Действие разворачивается в мире, представляющим собой сочетание современной реальности с фэнтезийным миром. Во время обычного рабочего дня напарники-полицейские, один из которых обычный человек (Смит), а другой ‒ орк (Эджертон) внезапно сталкиваются с чем-то неординарным, попав под воздействие крайне мощного и незаконного оружия: волшебной палочки.

Люси Фрай исполнила роль девушки-эльфа по имени Тикка. В актерский состав также входят Нуми Рапас, Эдгар Рамирес,Крис БраунингБрэд Уильям ХенкеНадя СлоунДэниэл МонкадаАндреа Наведо, Хэппи Андерсон и другие.

Премьера «Яркости» намечена на декабрь.

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