Ужин с Эггси

Кинокомикс «Kingsman: Золотое кольцо» получил новый ТВ-спот. Во второй части заводного экшена от Мэттью Вона сыграли Тэрон Эджертон, Колин Ферт, Холли Берри, Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Марк Стронг, Педро Паскаль и Джефф Бриджес.

После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена новым злодеем по имени Поппи (Джулианна Мур), агентам Эггси и Мерлину не остается ничего иного, как обратиться за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman. Переборов неприязнь, супершпионам придется найти общий язык и вместе бороться за спасение мира от надвигающегося зла.

Холли Берри воплощает образ главы ЦРУ, Педро Паскаль сыграл агента Джека Дэниелса, а Ченнинг Татум – агента Текилу. Также в касте значатся Элтон Джон, Винни Джонс и Эдвард Холкрофт.

На широких экранах шпионский боевик окажется 28 сентября.