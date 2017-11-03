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Величие моды

03.11.2017 12:30
Величие моды

Дэниэл Дэй-Льюис на новом кадре из драмы «Призрачная нить» режиссера Пола Томаса АндерсонаНефть», «Мастер»). Дэй-Льюис планирует завершить свою актерскую карьеру после выхода этого фильма.

Режиссер и сценарист Пол Томас Андерсон представляет новое исследование неповторимой атмосферы XX-го века. Действие «Призрачной нити» разворачивается в Британии образца 1950-х годов и посвящено закулисью лондонской индустрии моды. Рейнольдс Вудкок (Дэниэл Дэй-Льюис) ‒ успешный американский кутюрье, которого отличает не только блестящий талант, но и довольно сложный характер. Он относится к своим работам как к произведениям искусства, прорабатывая, совершенствуя и видоизменяя различные детали. Постепенно слава о выдающемся кутюрье разносится далеко за пределы его родного Нью-Йорка. Вскоре талантливому модельеру предоставляется возможность поработать для элиты британского общества и членов королевской семьи.

В актерском составе также значатся Лесли Мэнвиль («Малефисента»), Камилла РатерфордПоезд на Дарджилинг»), Вики Крипс («Самый опасный человек»), Берн Коллако («Чудо-Женщина»), Джейн Перри («Война миров Z»), Пип ФиллипсМеч короля Артура») и другие.

Мировая премьера «Призрачной нити» намечена на 25 декабря, в российском прокате лента окажется 8 марта 2018 года.

 

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