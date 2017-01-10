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Веселые металюди

10.01.2017 13:10
Веселые металюди

В ближайшее время DC планируют как можно быстрее уйти от доминирующих мрачных тонов своей киновселенной. О новом направлении, которое зададут грядущие «Лига Справедливости» Зака Снайдера и «Аквамен» Джеймса Вана, изданию Collider рассказал сценарист Уилл Билл.

«Там будет много веселья, даже очень много. То, к чему пришли мы (и Джеймс Ван в частности, у которого есть абсолютно ясное понимание того, каким должен быть тон его картины), просто взорвет вам мозг, не только визуально, но и с точки зрения сюжета / масштаба истории, ведь “Аквамен” действительно великолепен.

Что касается “Лиги Справедливости”, то могу сказать следующее (надеюсь, что могу): она тоже будет значительно веселее, более попсовой. И хотя “Чудо-Женщину” я пока не видел, “Бэтмен против Супермена” показался мне угрюмым. “Лига” исправит эту ситуацию, думаю, именно в её направлении будут двигаться последующие фильмы», ‒ говорит Билл.

Премьера «Лига Справедливости» с участием Бена Аффлека, Генри Кавилла, Галь Гадот, Джейсона Момоа, Рэя Фишера и Эзры Миллера состоится 16 ноября. «Аквамен» же окажется на широких экранах 4 октября 2018 года.

 

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