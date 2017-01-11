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Весенний гром

11.01.2017 11:30
Весенний гром

Премьера «Нелюдей» Марвел, которые вместо полнометражной ленты станут телесериалом, состоится этой осенью. И хотя имена участников актерского состава проекта до сих пор не называются, стало известно, что съемки супергеройского шоу стартуют в марте.

Production Weekly и Season Zero Com сообщают, что «Нелюдей» будут снимать в Лос-Анджелесе и Чикаго. Шоураннером сериала назначен Скотт БакЖелезный кулак» Netflix, «Декстер»). 

Команда Нелюдей, расы супергероев, обладающих разнообразными и невероятно уникальными суперспособностями, впервые появилась на страницах комиксов в 1965 году, в серии о Фантастической Четверке, и была создана знаменитым тандемом Стэн Ли / Джек Кирби.

Сюжет сериала сосредоточится на никогда ранее не рассказывавшейся эпической истории о приключениях Чёрного Грома и его королевской семьи. Премьера 8-серийного сезона запланирована на 26 сентября на канале ABC. Также сериал «Нелюди» попадут в кинотеатры IMAX, где будут показаны первые два эпизода.

 

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