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Визит Рюка

21.07.2017 13:00
Визит Рюка

Netflix поделились дебютным отрывком из киноадаптации «Тетради смерти», в котором Лайт Тернер (Нэт Вулф) впервые встречается с богом смерти Рюком, озвученным Уиллемом Дефо.

Сюжет посвящен истории старшеклассника Лайта Тернера (Нэт Вулф), в чьи руки попадает сверхъестественная тетрадь, обладатель которой может убить любого известного ему человека, просто вписав в нее имя жертвы, а также причины и обстоятельства смерти. Опьяненный своими новыми богоподобными способностями, Лайт начинает убивать каждого, кто, по его мнению, не заслуживает права жить.

Режиссером ленты стал Адам Вингард (дилогия «ЗЛО», «Тебе конец!», «Гость»), а помогал ему Джейсон Айзенер, постановщик «Бомжа с дробовиком». Над сценарием работали Чарли и Влас Парлапанидес, Джереми Слейтер и Чак Мондри. В актерском составе также значатся Маргарет Куэлли, Тони Али, Ши Уигхэм и Кит Стэнфилд в роли детектива L.

Премьера киноадаптации знаменитой манги / аниме состоится на Netflix 25 августа.

 
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