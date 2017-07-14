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Вниз по течению

14.07.2017 14:10
Вниз по течению

Алисия Викандер, исполняющая роль Лары Крофт в предстоящей киноадаптации игры «Tomb Raider», рассказала EW о характере своей героини и о выполнении сложных трюков во время съемок фильма.

«По характеру наша Лара получилась отважной, упрямой, умной и любопытной, но также мы решили сделать её неопытной. Она ещё не погрузилась с головой в поиски приключений. Ларе казалось, что она застряла в образе бизнесвумен, вращающейся только в культурных кругах современной молодежи из пригородного Лондона, но затем на неё свалился ворох новой информации. Так что это лишь начало её пути», ‒ говорит Викандер.

 

«Здесь, как и фильме “Волна”, было много подводных сцен, и в целом я провела 16 дней, снимаясь полностью погруженной в воду. Для съемок еще одной экшен-сцены мы использовали место в Лондоне, где проводились соревнования по рафтингу во время Олимпийских игр. Они сбрасывали меня вниз по течению реки (со связанными руками) около 50 раз. Тут уже нужна не столько актерская игра, сколько хорошая реакция!», ‒ добавила актриса.

 

Через семь лет после исчезновения своего отца (Доминик Уэст), 21-летняя Лара отказывается взять бразды правления его глобальной бизнес-империей, вместо этого подрабатывая курьером и учась в лондонском колледже. Вскоре девушка решает начать поиски пропавшего отца, отправившись туда, где его видели в последний раз: к древней гробнице на острове у берегов Японии. Внезапно ставки начинают расти, и Лара, вооружившись лишь острым умом, слепой верой и своей врожденной упрямостью, должна преодолеть себя и совершить путешествие к неизведанному. Если у нее получится выжить во время этого рискованного приключения, то Лара с гордостью сможет носить звание расхитительницы гробниц.

Главного антагониста сыграл Уолтон Гоггинс, а роль соседки и лучшей подруги Лары отца Лары исполнила Ханна Джон-Кэймен («Киллджойс», «Чёрное зеркало»). Режиссерское кресло занимал Роар Утхауг, автором сценария выступила Женева Робертсон-ДворетТрансформеры: Последний рыцарь»). 

Выход ленты в широкий прокат намечен на 15 марта 2018 года.

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