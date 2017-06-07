Внук магната

Марк Уолберг и Мишель Уильямс на первых фото со съемок триллера Ридли Скотта «Все деньги мира». Сюжет посвящен реальной истории похищения внука нефтяного магната Джона Пола Гетти.

В 1973 году внук нефтяного магната Джона Пола Гетти (на тот момент самого богатого человека в мире), Пол Гетти III, был похищен неизвестными, потребовавшими за подростка выкуп в размере $17 миллионов. Неуступчивый миллиардер платить наотрез отказался, тогда похитители выслали ему отрезанное ухо внука, после чего Гетти всё-таки заплатил, но лишь $3 миллиона. В итоге Пол Гетти III был найден на юге Италии, но не смог справиться с психологической травмой и пристрастился к наркотикам, однако успел стать отцом. Его сын, Бальтазар Гетти, позднее выбрал для себя карьеру актера и сыграл одну из главных ролей в триллере «Шоссе в никуда» Дэвида Линча.

Сценарий «Всех денег мира» написал Дэвид Скарпа («День, когда Земля остановилась»). Уильямс сыграет главную женскую роль, на которую ранее претендовали Анджелина Джоли и Натали Портман, а Кевин Спейси воплотит образ Джона Пола Гетти-мл.