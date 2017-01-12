Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Войны дорог.
15 клонов «Безумного Макса»
Молчание – золото.
10 молчаливых киногероев
Молодые да ранние.
10 лучших научно-фантастических фильмов о подростках
Денег много не бывает.
10 самых крупных актерских заработков
Седина в бороду, кольт в руку.
15 престарелых героев боевиков
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Внутри улья

12.01.2017 23:00
Внутри улья

Появился новый отрывок из фантастического экшена «Обитель зла: Последняя глава» с бессменной Миллой Йовович в главной роли. Шестой фильм франшизы расскажет о возвращении Элис в Раккун Сити, где корпорация «Амбрелла» собирает силы для последнего удара.

Действие происходит сразу после событий пятого фильма: человечество доживает последние дни после того, как Элис была предана Вескером в Вашингтоне. Как единственная выжившая, Элис должна вернуться в Раккун Сити, в котором корпорация «Амбрелла» как раз готовит силы для окончательного удара против уцелевших в апокалипсисе. В гонке со временем Элис объединит силы со своими старыми друзьями и даже врагами, чтобы дать финальный бой ордам нежити и новых монстров-мутантов.

Режиссером и сценаристом «Последней главы» стал Пол У. С. Андерсон, занимающийся экранизацией игр «Resident Evil» уже в четвертый раз. В актерском составе также задействованы Руби РоузИэн ГленЭли ЛартерШон Робертс и другие.

Отечественный релиз шестой «Обители зла» намечен на 16 февраля.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам новый отрывок из экшена «Обитель Зла: Последняя глава»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Фоторепортаж: Состоялась мировая премьера фильма "Обитель зла: Последняя глава"
14.12.2016

Фоторепортаж: Состоялась мировая премьера фильма «Обитель зла: Последняя глава»

13 декабря в Токио состоялась мировая премьера фантастического триллера «Обитель зла: Последняя глава», которую посетили режиссер Пол У. С. Андерсон, исполнители главных ролей Милла...  →
показать еще

Новости по теме

09.01.2017
Постер экшена «Обитель Зла: Последняя Глава».
18.12.2016
Свежий кадр из экшена «Обитель зла: Последняя глава».
16.12.2016
Два отрывка из «Обители зла: Последняя глава».
14.12.2016
Персонажные постеры «Обители Зла: Последняя глава».
13.12.2016
Промо-ролики «Обители зла: Последняя глава».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов об инопланетных паразитах 10 фильмов об инопланетных паразитах
10 фильмов с «календарными» названиями 10 фильмов с «календарными» названиями
9 удивительных кинокроссоверов, которым не суждено было случиться 9 удивительных кинокроссоверов, которым не суждено было случиться
13 безумных ученых в кино и на ТВ 13 безумных ученых в кино и на ТВ
12 лучших воскресших киногероя 12 лучших воскресших киногероя
10 фильмов о злобных растениях 10 фильмов о злобных растениях

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть