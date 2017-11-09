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Война с магией

09.11.2017 12:37
Война с магией

Netflix поделились свежим плакатом фантастического боевика «Яркость» режиссера Дэвида ЭйераОтряд самоубийц»). В центре сюжета находятся двое полицейских, вот только один из них обычный человек (Уилл Смит), а другой – орк (Джоэл Эдгертон).

Действие разворачивается в мире, представляющим собой сочетание современной реальности с фэнтезийным миром. Во время обычного рабочего дня напарники-полицейские (Смит и Эджертон) внезапно сталкиваются с чем-то неординарным, попав под воздействие крайне мощного (и незаконного) оружия: волшебной палочки.

Люси Фрай исполнила роль девушки-эльфа по имени Тикка. В актерский состав также входят Нуми Рапас, Эдгар Рамирес,Крис БраунингБрэд Уильям ХенкеНадя СлоунДэниэл МонкадаАндреа Наведо, Хэппи Андерсон и другие.

Премьера «Яркости» запланирована на 22 декабря.

 


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