Время Крии

Съемки кинокомикса «Капитан Марвел» стартуют в феврале 2018 года и вместо привычной для франшиз Marvel Атланты пройдут в Лос-Анджелесе, сообщают Omega Underground. Заглавную роль исполняет Бри Ларсон.

В отличие от подавляющего большинства проектов киновселенной Марвел, действие сюжета развернется в прошлом, а именно в 1990-е годы. Нас ждет появления чуть более молодого Ника Фьюри, причем в этот раз носить повязку Сэмюэлю Л. Джексону не придется – его персонаж будет полностью зрячим. Центральными злодеями выступят Скруллы – межгалактическая раса зеленых гуманоидов, а также заклятых врагов Крии, способных превращаться в живые организмы и предметы. Образ лидера Скруллов примерит на себя Бен Мендельсон («Изгой-один», «По волчьим законам»).

Главная героиня картины, Кэрол Денверс, впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Денверс в гибрид человека и Крии. Так Кэрол Денверс стала Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Режиссерами супергеройского блокбастера выступят Анна Боуден и Райан Флек («Прогулка по Миссисипи»). Последнюю версию сценария создала Женева Робертсон-Дворет, переписавшая ранний скрипт от Мег ЛеФов («Головоломка») и Николь Перлман («Стражи Галактики»).

Премьера «Капитана Марвел» запланирована на 8 марта 2019 года.