Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Джунгли не дозвались.
Звезды, не попавшие в Юрский период
Взвод чудовищ.
10 самых крутых покемонов в Pokemon GO
Через постель к звездам.
15 актрис, прославившихся в откровенных ролях
Кинопремьеры месяца. Август.
10 главных фильмов августа 2016 года
Боль и кровь.
12 самых жестких и провокационных сцен в телесериалах
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Время Т’Чаллы

16.10.2017 17:00
Время Т’Чаллы

Marvel выложили полноценный трейлер фантастического экшена «Чёрная Пантера» с Чедвиком Боузманом в заглавной роли. Также в актерском составе значатся Майкл Б. Джордан, Форест Уитакер, Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фриман и Энди Серкис

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации «Дора Милахе», чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

Режиссером выступил Райан КуглерКрид: Наследие Рокки»), он же приложил руку к сценарию вместе с Джо Робертом Коулом. В каст проекта также вошли Уинстон Дьюк, Дэниэл Кэлууя, Флоренс Касумба, Анджела Бассетт, Летиша Райт, Атандва Кани и Стерлинг К. Браун.

Российский релиз блокбастера намечен на 15 февраля 2018 года.

 6

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Фоторепортаж: Презентации фильмов MARVEL «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная Пантера» на на международном фестивале поп-культуры Comic Con
24.07.2017

Фоторепортаж: Презентации фильмов MARVEL «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная Пантера» на на международном...

В субботу, 22 июля, на международном фестивале поп-культуры Comic Con в г.Сан Диего, шт. Калифорния, были представлены новые эксклюзивные материалы к предстоящим блокбастерам MARVEL «Тор:...  →

Новости по теме

14.08.2017
Актер «Чёрной Пантеры» объяснил, как Марвел избегают утечек сюжетов.
26.07.2017
Стильный промо-плакат блокбастера «Чёрная Пантера» от Марвел.
23.07.2017
Свежий постер «Чёрной Пантеры» из киновселенной Марвел.
18.07.2017
Промо-арт блокбастера «Чёрная Пантера» из киновселенной Марвел.
14.07.2017
Промо-фото блокбастера Марвел «Чёрная Пантера».

 

Свежие рецензии


Главное

Говорящие с призраками
08:00
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
А теперь не смотри
15.10
А теперь не смотри
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
Счастье для всех
14.10
Счастье для всех
10 детских мультсериалов, которые обожают взрослые
А ты правда продюсер?
13.10
А ты правда продюсер?
12 актеров, которых обманом заманили в фильм
Девушки с обложки
12.10
Девушки с обложки
15 актрис с обложек Playboy
Ну очень странные дела
10.10
Ну очень странные дела
13 фантастических фильмов и сериалов, вдохновленных реальными событиями
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 самых кассовых режиссеров 15 самых кассовых режиссеров
12 самых впечатляющих сцен, снятых от первого лица 12 самых впечатляющих сцен, снятых от первого лица
10 самых пессимистичных фильмов в истории кино 10 самых пессимистичных фильмов в истории кино
Еще 13 необычных секс-сцен Еще 13 необычных секс-сцен
20 российских сериалов, которые не стыдно смотреть 20 российских сериалов, которые не стыдно смотреть
10 самых красивых голливудских актрис старше 50 10 самых красивых голливудских актрис старше 50

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть