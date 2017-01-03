Встреча ветеранов

Боевик «Темные воды» с Жан-Клодом ван Даммом в главной роли обзавелся первым постером. Экранную компанию актеру составит не только его старый знакомый Дольф Лундгрен, но и сын ван Дамма, Кристофер Ван Варенберг.

Сюжет расскажет о находящемся под прикрытием оперативнике, который в один прекрасный день просыпается на подводной лодке, обнаруживая себя заключенным в специальной тюрьме ЦРУ.

Режиссер ленты пока не назван, сценарий написали Чэд Лоу и Ричард Свитзер. Съемки «Темных воды» стартуют уже в ближайшее время.