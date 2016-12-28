Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Ой, что было вчера….
12 комедий об утреннем похмелье
Голливудские ягодки .
10 самых красивых голливудских актрис старше 50
Когда же это кончится.
12 брутальных киносцен, которые выдержит не всякий зритель
Имя нам – легион.
10 фильмов об изгнании дьявола
Пристрелить не поднялась рука.
10 киногероев, которые не должны были выжить
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Встречи в кафе

28.12.2016 16:40
Встречи в кафе

Первый трейлер российской мелодрамы «С пяти до семи» от режиссера Владимира Щеголькова. Главные роли в фильме исполнили Александр Ильин мл.Интерны») и Дарья МельниковаПапины дочки»).

Молодой человек в течение 6 месяцев приходил в кафе и ждал девушку по имени Анна с пяти до семи. Но вместо той, кого он ожидал увидеть, пришла другая, а кафе стало их местом для встреч. Мужчина и женщина, их истории, а также их попытки освободиться от прошедшей любви и начать жить заново. Им всё придётся решить за столиком в кафе. Но вот однажды появляется Анна, которая находится в положении и всё моментально осложняется настолько, что вмешаться приходится следователю убойного отдела.

На экраны лента выйдет 26 января 2017 года.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам первый трейлер мелодрамы «С пяти до семи»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 сериалов, «оживших» после закрытия 10 сериалов, «оживших» после закрытия
11 актрис, сыгравших мужские роли 11 актрис, сыгравших мужские роли
10 финалов известных фильмов, переписанных до неузнаваемости 10 финалов известных фильмов, переписанных до неузнаваемости
10 самых впечатляющих кинобитв 10 самых впечатляющих кинобитв
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года
12 худших голливудских матерей 12 худших голливудских матерей

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть