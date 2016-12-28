Встречи в кафе

Первый трейлер российской мелодрамы «С пяти до семи» от режиссера Владимира Щеголькова. Главные роли в фильме исполнили Александр Ильин мл. («Интерны») и Дарья Мельникова («Папины дочки»).

Молодой человек в течение 6 месяцев приходил в кафе и ждал девушку по имени Анна с пяти до семи. Но вместо той, кого он ожидал увидеть, пришла другая, а кафе стало их местом для встреч. Мужчина и женщина, их истории, а также их попытки освободиться от прошедшей любви и начать жить заново. Им всё придётся решить за столиком в кафе. Но вот однажды появляется Анна, которая находится в положении и всё моментально осложняется настолько, что вмешаться приходится следователю убойного отдела.

На экраны лента выйдет 26 января 2017 года.