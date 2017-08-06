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Ярость солдата

06.08.2017 12:10
Ярость солдата

Экшен «Война волков 2» режиссера Джеки Ву находится в китайском прокате чуть больше недели, но за это время успел побить несколько рекордов по сборам: на данный момент боевик заработал 2731 миллион юаней или 405,36 миллиона долларов, показав второй самый успешный результат в истории Китая.

За одну только субботу 5 августа лента собрала $59,74 миллиона, при этом аналитики прогнозируют, что сборы будут лишь увеличиваться. Предполагается, что абсолютный рекорд «Русалки» Стивена Чоу, заработавшей 3392 миллиона юаней, «Война волков 2» побьет в грядущий вторник или даже понедельник. Финальные сборы фильма могут составить около 6 миллиардов юаней или 890 миллионов долларов.

 

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