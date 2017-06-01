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Юный водитель

01.06.2017 14:50
Юный водитель

Зарубежный постер ураганного боевика Эдгара Райта «Малыш на драйве», на котором уместились почти все звезды фильма: Джейми Фокс, Кевин Спейси, Джон Хэмм, Эйза Гонсалес, Лили Джеймс и Ансель Элгорт.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

В отечественном прокате лента окажется 24 августа.

 

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