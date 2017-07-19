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Новости кино

Зацепка Холе

19.07.2017 09:00
Зацепка Холе

Два новых тизер-постера детективного триллера «Снеговик», снятого по одноименному роману Ю Несбё. В актерском составе значатся Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Вэл Килмер, Шарлотта Генсбур, Дж.К. Симмонс, Хлои Севиньи и Тоби Джонс.

Действие фильма происходит в 2004-м году. Детектив Харри Холе расследует серию загадочных убийств, произошедших в Осло. С появлением первого снега в очередной раз происходит загадочное исчезновение женщины, и Харри начинает всерьез опасаться, что это дело серийного убийцы. Изучая материалы дела, детектив обнаруживает, что все жертвы являлись замужними женщинами с детьми, а на месте преступления после его совершения неизменно появлялся снеговик. Ему предстоит найти убийцу и заставить его понести наказание, помогать же детективу будет один из лучших новобранцев. Вместе им нужно успеть распутать это сложное дело до того, как снег выпадет вновь.

Режиссером криминальной ленты выступил Томас Альфредсон («Шпион, выйди вон!», «Впусти меня»), над сценарием же работали Хоссейн Амини и Мэттью Майкл Карнахан.

В отечественном прокате «Снеговика» можно будет увидеть с 26 октября.

 

 

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