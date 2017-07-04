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Закат Джакометти

04.07.2017 11:20
Закат Джакометти

Первый трейлер биографической драмы «Последний портрет» – режиссерского дебюта актера Стэнли Туччи, главные роли в котором сыграли Джеффри Раш и Арми Хаммер. В центре сюжета находится правдивая история о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века, Альберто Джакометти.

Действие фильма разворачивается в Париже начала 60-х годов XX века. Престарелый художник и скульптор Альберто Джакометти (Джеффри Раш) пользуется успехом у женщин, признанием общественности и коллег. Когда же Джакометти начинает надоедать настолько предсказуемая жизнь, он знакомится с позирующим ему критиком Джеймсом Лордом (Арми Хаммер), с которым художник активно обсуждает искусство, живопись и наслаждается особенной атмосферой Франции.

Российская премьера байопика запланирована на 18 января 2018 года.

 

 
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