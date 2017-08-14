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Закрытая система

14.08.2017 12:30
Закрытая система

Несколько постеров драмы «Заложники» от режиссера Резо Гигинеишвили. В центре сюжета находится подлинная история, основанная на трагических событиях 1983 года, когда семеро молодых людей пытались угнать самолет ТУ-134А с целью побега из СССР.

Действие ленты разворачивается в Советской Грузии начала 1980-х, всего за несколько лет до распада Советского Союза.  Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее ‒ у них, казалось бы, было всё, кроме одного ‒ свободы.  И цена этой свободы окажется для них слишком высока.

В актерский состав проекта вошли Тинатин ДалакишвилиГига ДатиашвилиМераб Нинидзе, Ираклий Квирикадзе, Дареджан Харшиладзе, Михаил ГомиашвилиНадежда Михалкова, Автандил Махарадзе, Мария Шалаева, Георгий Табидзе и другие.

«Заложники» получили призы 28 фестиваля «Кинотавр» за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу, а также были тепло приняты на Берлинском кинофестивале после показа в рамках программы «Панорама». На российские экраны картина попадет 21 сентября.

 

 

 

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