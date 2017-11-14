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Живой вампир

14.11.2017 00:15
Живой вампир

Студия Sony запускает ещё один спин-офф «Человека-паука», на этот раз посвященный вампиру Морбиусу. Фильм станет третьим проектом из новой киновселенной, куда также входят «Веном» и «Серебряное и Чёрное».

Впервые доктор Майкл Морбиус появился в комиксах о Человеке-пауке в октябре 1971 года. Майкл страдал от редкого заболевания крови и однажды принял участие в экспериментальной программе в надежде вылечить её, но состояние Морбиуса только ухудшилось. Процедура была связана с использованием летучих мышей-вампиров и электрошоковой терапии. Однако в результате этих опытов кожа Майкла побелела, его зубы превратились в клыки, а сам он стал «живым вампиром», скрывшись в заброшенном доме в Лонг-Айленде.

Сценарий сольного фильма пишут Бёрк Шарплесс и Мэтт Сазама, ранее работавшие над «Дракулой» и «Последним охотником на ведьм». Другие подробности о проекте пока что держатся в тайне.

 


 


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