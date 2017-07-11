Жизнь шпиона

Перспектива увидеть Кристофера Нолана в режиссерском кресле нового фильма о Джеймсе Бонде привлекает как продюсеров, так и многих фанатов шпионской франшизы. Сам Нолан тоже не против поработать над картиной об агенте 007 и в интервью с Playboy рассказал о своем отношении к бондиане.

«Я определенно хотел бы снять ленту о Бонде. На протяжении нескольких лет я обсуждаю это с продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. Я невероятно люблю данного персонажа и с нетерпением жду каждого нового фильма о нем», – заявил режиссер. «Возможно, когда-нибудь это получится устроить. Здесь важно то, что франшиза должна нуждаться во мне, нуждаться в переосмыслении. А сейчас с Бондом и так всё очень даже хорошо».

По последним слухам, Дэниэл Крэйг всё же врентся к роли Джеймса Бонда в предстоящем 25-м фильме серии, сценарий к которому пишут Нил Первис, Роберт Уэйд («Спектр») и Джон Логан («Чужой: Завет»). Однако имя нового режиссера и дата релиза ленты по-прежнему не называются.