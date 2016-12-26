Зло в канализации

Стал доступен свежий кадр из фильма ужасов «Оно» – новой экранизации знаменитого хоррор-романа ужасов Стивена Кинга. Роль зловещего демона-клоуна Пеннивайза исполнил Билл Скарсгард.

По сюжету, в маленьком городке в Мэйне семеро детей, также известные как Клуб Неудачников, должны противостоять лицом к лицу не только личным проблемам, но и хулиганам, а также монстру в виде устрашающего клоуна Пеннивайза.

Режиссером выступает Андрес Мускетти («Ведьма с Лайм-стрит», «Мама»), сценарий написал Гари Доберман, ранее работавший над «Проклятием Аннабель». В каст также вошли Джейден Либерхер, Уайетт Олефф, Джереми Рэй Тейлор, Финн Уолфхард и другие.

Отечественный релиз киноадаптации «Оно» состоится 7 сентября 2017 года.