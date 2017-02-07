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Звездный сын

07.02.2017 11:00
Звездный сын

Джон Бойега опубликовал в своем твиттер-аккаунте первое промо-фото фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание», где он играет сына маршала Стэкера Пентекоста. Также в Сеть попал кадр со Скоттом Иствудом в костюме пилота егеря.

Режиссером ленты выступает Стивен С. ДеНайт – главный сценарист первого сезона «Сорвиголовы» и автор сериала «Спартак» для Starz. Сценарий написал Джон СпэйтсПрометей», «Доктор Стрэндж»), а продюсером выступил Гильермо дель Торо. В каст также входят Кэйли Спэйни, Тянь Цзин, Ник Тарабэй и Дзин Чжан.

Выход «Тихоокеанского рубежа 2» намечен на 23 февраля 2018 года.

 

 

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