Звездный сын

Джон Бойега опубликовал в своем твиттер-аккаунте первое промо-фото фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание», где он играет сына маршала Стэкера Пентекоста. Также в Сеть попал кадр со Скоттом Иствудом в костюме пилота егеря.
Режиссером ленты выступает Стивен С. ДеНайт – главный сценарист первого сезона «Сорвиголовы» и автор сериала «Спартак» для Starz. Сценарий написал Джон Спэйтс («Прометей», «Доктор Стрэндж»), а продюсером выступил Гильермо дель Торо. В каст также входят Кэйли Спэйни, Тянь Цзин, Ник Тарабэй и Дзин Чжан.
Выход «Тихоокеанского рубежа 2» намечен на 23 февраля 2018 года.
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