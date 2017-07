Звезды экрана

В Лос-Анджелесе объявили номинантов телевизионной премии «Эмми-2017». 69-я церемония награждения пройдет 17 сентября, в качестве ведущего выступит Стивен Колбер.



• Лучший драматический сериал:

«Рассказ служанки»

«Корона»

«Мир Дикого Запада»

«Карточный домик»

«Это мы»

«Лучше звоните Солу»

«Очень странные дела»



• Лучший комедийный сериал:

«Атланта»

«Мастер не на все руки»

«Американская семейка»

«Кремниевая долина»

«Вице-президент»

«Черная комедия»

«Несгибаемая Кимми Шмидт»

• Лучший мини-сериал:

«Фарго»

«Однажды ночью»

«Гений»

«Большая маленькая ложь»

«Вражда»

• Лучший телевизионный фильм:

«Черное Зеркало: Сан Джуниперо»

«Dolly Parton’s Christmas Of Many Colors: Circle Of Love»

«Шерлок: Лгущий детектив»

«Бесконечная жизнь Генриетты Лакс»

«Лжец, Великий и Ужасный»

• Лучший актер драматического сериала:

Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Энтони Хопкинс («Мир Дикого Запада»)

Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)

Мэттью Риз («Американцы»)

Лив Шрайбер («Рэй Донован»)

Кевин Спейси («Карточный Домик»)

Майло Вентимилья («Это мы»)

• Лучшая актриса драматического сериала:

Клэйр Фой («Корона»)

Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»)

Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Кэри Расселл («Американцы»)

Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»)

Робин Райт («Карточный домик»)

• Лучший актер комедийного сериала:

Энтони Андерсон («Темнеющие»)

Азиз Ансари («Мастер не на все руки»)

Зак Галифианакис («Баскетс»)

Дональ Гловер («Атланта»)

Уильям Х. Мэйси («Бесстыдники»)

Джефри Тэмбор («Очевидное»)

• Лучшая актриса комедийного сериала:

Памела Адлон («Все к лучшему»)

Джейн Фонда («Грейс и Фрэнки»)

Эллисон Дженни («Мамочка»)

Элли Кембер («Несгибаемая Кимми Шмидт»)

Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»)

Трейси Элли Росс («Темнеющие»)

Лили Томлин («Грэйс и Фрэнки»)

• Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:

Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»)

Джон Литгоу («Корона»)

Мэнди Патинкин («Родина»)

Дэвид Харбор («Очень странные дела»)

Майкл Келли («Карточный домик»)

Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)

• Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале:

Луи Андерсон («Баскетс»)

Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»)

Тай Бурелл («Американская семейка»)

Титус Бёрджесс («Несгибаемая Кимми Шмидт»)

Мэтт Уолш («Вице-президент»)

Тони Хейл («Вице-президент»)

• Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале:

Энн Дауд («Рассказ служанки»)

Самира Уайли («Рассказ служанки»)

Узо Абуба («Оранжевый - хит сезона»)

Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)

Крисси Метц («Это мы»)

Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»)

• Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале:

Лесли Джонс («Субботним вечером в прямом эфире»)

Кейт МакКиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Ванесса Байер («Субботним вечером в прямом эфире»)

Кэтрин Хан («Очевидное»)

Джудит Лайт («Очевидное»)

Анна Кламски («Вице-президент»)

• Лучший актер в мини-сериале или телевизионном фильме:

Риз Ахмед («Однажды ночью»)

Бенедикт Камбербэтч («Шерлок: Лгущий детектив»)

Роберт Де Ниро («Лжец, Великий и Ужасный»)

Юэн МакГрегор («Фарго»)

Джеффри Раш («Гений»)

Джон Туртурро («Однажды ночью»)

• Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме:

Кэрри Кун («Фарго»)

Фелисити Хаффман («Американское преступление»)

Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)

Джессика Лэнг («Вражда»)

Сьюзан Сарандон («Вражда»)

Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»)

• Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме:

Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)

Дэвид Тьюлис («Фарго»)

Альфред Молина («Враджа»)

Стэнли Туччи («Враджа»)

Билл Кэмп(«Вражда»)

Майкл Кеннет Уильямс («Вражда»)

• Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме:

Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)

Реджина Кинг («Преступление по-американски»)

Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»)

Джуди Дэвис («Вражда»)

Джеки Хоффман («Вражда»)

Мишель Пфайфер («Большая маленькая ложь»)

• Лучший анимационный сериал:

«Арчер»

«Закусочная Боба»

«Елена и тайна Авалора»

«Симпсоны»

«Южный парк»