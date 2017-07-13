Звезды экрана

В Лос-Анджелесе объявили номинантов телевизионной премии «Эмми-2017». 69-я церемония награждения пройдет 17 сентября, в качестве ведущего выступит Стивен Колбер.
• Лучший драматический сериал:
«Корона»
«Это мы»
• Лучший комедийный сериал:
«Атланта»
• Лучший мини-сериал:
«Фарго»
«Гений»
«Вражда»
• Лучший телевизионный фильм:
«Черное Зеркало: Сан Джуниперо»
«Dolly Parton’s Christmas Of Many Colors: Circle Of Love»
«Шерлок: Лгущий детектив»
«Бесконечная жизнь Генриетты Лакс»
«Лжец, Великий и Ужасный»
• Лучший актер драматического сериала:
Стерлинг К. Браун («Это мы»)
Энтони Хопкинс («Мир Дикого Запада»)
Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
Мэттью Риз («Американцы»)
Лив Шрайбер («Рэй Донован»)
Кевин Спейси («Карточный Домик»)
Майло Вентимилья («Это мы»)
• Лучшая актриса драматического сериала:
Клэйр Фой («Корона»)
Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»)
Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
Кэри Расселл («Американцы»)
Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»)
Робин Райт («Карточный домик»)
• Лучший актер комедийного сериала:
Энтони Андерсон («Темнеющие»)
Азиз Ансари («Мастер не на все руки»)
Зак Галифианакис («Баскетс»)
Дональ Гловер («Атланта»)
Уильям Х. Мэйси («Бесстыдники»)
Джефри Тэмбор («Очевидное»)
• Лучшая актриса комедийного сериала:
Памела Адлон («Все к лучшему»)
Джейн Фонда («Грейс и Фрэнки»)
Эллисон Дженни («Мамочка»)
Элли Кембер («Несгибаемая Кимми Шмидт»)
Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»)
Трейси Элли Росс («Темнеющие»)
Лили Томлин («Грэйс и Фрэнки»)
• Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:
Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»)
Джон Литгоу («Корона»)
Мэнди Патинкин («Родина»)
Дэвид Харбор («Очень странные дела»)
Майкл Келли («Карточный домик»)
Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)
• Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале:
Луи Андерсон («Баскетс»)
Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»)
Тай Бурелл («Американская семейка»)
Титус Бёрджесс («Несгибаемая Кимми Шмидт»)
Мэтт Уолш («Вице-президент»)
Тони Хейл («Вице-президент»)
• Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале:
Энн Дауд («Рассказ служанки»)
Самира Уайли («Рассказ служанки»)
Узо Абуба («Оранжевый - хит сезона»)
Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)
Крисси Метц («Это мы»)
Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»)
• Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале:
Лесли Джонс («Субботним вечером в прямом эфире»)
Кейт МакКиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)
Ванесса Байер («Субботним вечером в прямом эфире»)
Кэтрин Хан («Очевидное»)
Джудит Лайт («Очевидное»)
Анна Кламски («Вице-президент»)
• Лучший актер в мини-сериале или телевизионном фильме:
Риз Ахмед («Однажды ночью»)
Бенедикт Камбербэтч («Шерлок: Лгущий детектив»)
Роберт Де Ниро («Лжец, Великий и Ужасный»)
Юэн МакГрегор («Фарго»)
Джеффри Раш («Гений»)
Джон Туртурро («Однажды ночью»)
• Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме:
Кэрри Кун («Фарго»)
Фелисити Хаффман («Американское преступление»)
Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)
Джессика Лэнг («Вражда»)
Сьюзан Сарандон («Вражда»)
Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»)
• Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме:
Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)
Дэвид Тьюлис («Фарго»)
Альфред Молина («Враджа»)
Стэнли Туччи («Враджа»)
Билл Кэмп(«Вражда»)
Майкл Кеннет Уильямс («Вражда»)
• Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме:
Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)
Реджина Кинг («Преступление по-американски»)
Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»)
Джуди Дэвис («Вражда»)
Джеки Хоффман («Вражда»)
Мишель Пфайфер («Большая маленькая ложь»)
• Лучший анимационный сериал:
«Арчер»
«Закусочная Боба»
«Елена и тайна Авалора»
«Симпсоны»
«Южный парк»
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