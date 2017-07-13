Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Реальность кусается.
Насколько дорого быть вымышленным персонажем?
Самые интересные будущие сериалы 2016 года.
15 главных телепремьер 2016 года
Не удержали.
10 крупных фильмов, которые спиратили до премьеры
Очумелые ручки.
12 грандиозных декораций, выглядящих круче любой компьютерной графики
Не врач, но посмотреть могу….
12 скучных фильмов, которые пересматривают только из-за обнаженки
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Звезды экрана

13.07.2017 19:45
Звезды экрана

В Лос-Анджелесе объявили номинантов телевизионной премии «Эмми-2017». 69-я церемония награждения пройдет 17 сентября, в качестве ведущего выступит Стивен Колбер.
 

• Лучший драматический сериал:

«Рассказ служанки»

«Корона»

«Мир Дикого Запада»

«Карточный домик»

«Это мы»

«Лучше звоните Солу»

«Очень странные дела»
 

• Лучший комедийный сериал:

«Атланта»

«Мастер не на все руки»

«Американская семейка»

«Кремниевая долина»

«Вице-президент»

«Черная комедия»

«Несгибаемая Кимми Шмидт»

 

• Лучший мини-сериал:

«Фарго»

«Однажды ночью»

«Гений»

«Большая маленькая ложь»

«Вражда»

 

• Лучший телевизионный фильм:

«Черное Зеркало: Сан Джуниперо»

«Dolly Parton’s Christmas Of Many Colors: Circle Of Love»

«Шерлок: Лгущий детектив»

«Бесконечная жизнь Генриетты Лакс»

«Лжец, Великий и Ужасный»

 

• Лучший актер драматического сериала:

Стерлинг К. Браун («Это мы»)

Энтони Хопкинс («Мир Дикого Запада»)

Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)

Мэттью Риз («Американцы»)

Лив Шрайбер («Рэй Донован»)

Кевин Спейси («Карточный Домик»)

Майло Вентимилья («Это мы»)

 

• Лучшая актриса драматического сериала:

Клэйр Фой («Корона»)

Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»)

Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Кэри Расселл («Американцы»)

Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»)

Робин Райт («Карточный домик»)

 

• Лучший актер комедийного сериала:

Энтони Андерсон («Темнеющие»)

Азиз Ансари («Мастер не на все руки»)

Зак Галифианакис («Баскетс»)

Дональ Гловер («Атланта»)

Уильям Х. Мэйси («Бесстыдники»)

Джефри Тэмбор («Очевидное»)

 

• Лучшая актриса комедийного сериала:

Памела Адлон («Все к лучшему»)

Джейн Фонда («Грейс и Фрэнки»)

Эллисон Дженни («Мамочка»)

Элли Кембер («Несгибаемая Кимми Шмидт»)

Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»)

Трейси Элли Росс («Темнеющие»)

Лили Томлин («Грэйс и Фрэнки»)

 

• Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале:

Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»)

Джон Литгоу («Корона»)

Мэнди Патинкин («Родина»)

Дэвид Харбор («Очень странные дела»)

Майкл Келли («Карточный домик»)

Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»)

 

• Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале:

Луи Андерсон («Баскетс»)

Алек Болдуин («Субботним вечером в прямом эфире»)

Тай Бурелл («Американская семейка»)

Титус Бёрджесс («Несгибаемая Кимми Шмидт»)

Мэтт Уолш («Вице-президент»)

Тони Хейл («Вице-президент»)

 

• Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале:

Энн Дауд («Рассказ служанки»)

Самира Уайли («Рассказ служанки»)

Узо Абуба («Оранжевый - хит сезона»)

Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)

Крисси Метц («Это мы»)

Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада»)

 

• Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале:

Лесли Джонс («Субботним вечером в прямом эфире»)

Кейт МакКиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Ванесса Байер («Субботним вечером в прямом эфире»)

Кэтрин Хан («Очевидное»)

Джудит Лайт («Очевидное»)

Анна Кламски («Вице-президент»)

 

• Лучший актер в мини-сериале или телевизионном фильме:

Риз Ахмед («Однажды ночью»)

Бенедикт Камбербэтч («Шерлок: Лгущий детектив»)

Роберт Де Ниро («Лжец, Великий и Ужасный»)

Юэн МакГрегор («Фарго»)

Джеффри Раш («Гений»)

Джон Туртурро («Однажды ночью»)

 

• Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме:

Кэрри Кун («Фарго»)

Фелисити Хаффман («Американское преступление»)

Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)

Джессика Лэнг («Вражда»)

Сьюзан Сарандон («Вражда»)

Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»)

 

• Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме:

Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)

Дэвид Тьюлис («Фарго»)

Альфред Молина («Враджа»)

Стэнли Туччи («Враджа»)

Билл Кэмп(«Вражда»)

Майкл Кеннет Уильямс («Вражда»)

 

• Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме:

Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)

Реджина Кинг («Преступление по-американски»)

Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»)

Джуди Дэвис («Вражда»)

Джеки Хоффман («Вражда»)

Мишель Пфайфер («Большая маленькая ложь»)

 

• Лучший анимационный сериал:

«Арчер»

«Закусочная Боба»

«Елена и тайна Авалора»

«Симпсоны»

«Южный парк»

 

 0

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

 

Свежие рецензии


Главное

Недостающие звенья эволюции
08:00
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
11.07
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
10 фильмов с цифрами в названии
Один на один
10.07
Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Любовь с первого взгляда
09.07
Любовь с первого взгляда
10 самых сексапильных представлений киногероинь
Укуси меня, паук!
08.07
Укуси меня, паук!
8 супергеройских способностей, вдохновивших ученых на открытия
Не так все было!
07.07
Не так все было!
10 фильмов, основанных на «реальных событиях», которых на самом деле не было
В паутине сомнений
06.07
В паутине сомнений
15 актеров, которые могли стать частью вселенной Человека-паука
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 лучших недавних индийских фильмов с танцами 10 лучших недавних индийских фильмов с танцами
10 худших клише романтических комедий 10 худших клише романтических комедий
5 лучших и 5 худших ролей Сильвестра Сталлоне 5 лучших и 5 худших ролей Сильвестра Сталлоне
10 лиц Екатерины Гусевой 10 лиц Екатерины Гусевой
10 киногероев, которые не должны были выжить 10 киногероев, которые не должны были выжить
25 звезд, которые могли стать героями киновселенной DC 25 звезд, которые могли стать героями киновселенной DC

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть