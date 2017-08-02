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Англия джедаев

02.08.2017 11:45
Англия джедаев

Девятый эпизод космической саги «Звёздные Войны» получил нового сценариста: над фильмом поработает Джек ТорнЭто – Англия. Год 1986», «Клей»), которому предстоит переписать первый драфт за авторством Дерека Коннолли и Колина Треворроу.

Треворроу, также выступающий режиссером девятого эпизода, трудился над сценарием вместе со своим соавтором с начала января, однако теперь, как сообщают источники THR, студия оказалась заинтересована в «свежем взгляде», для чего и был нанят Торн. Насколько обширными станут изменения в нынешнем варианта скрипта, издание не уточняет.

Съемки «Эпизода IX» стартуют в январе 2018-го, релиз намечен на 23 мая того же года.

 

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