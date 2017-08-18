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Беседа с L

18.08.2017 11:00
Беседа с L

Netflix выложили отрывок из киноадаптации «Тетради смерти», в котором главный герой фильма Лайт Тернер (Нэт Вулф) впервые встречается с великим детективом L в исполнении Кита Стэнфилда.

Сюжет посвящен истории старшеклассника Лайта, в чьи руки попадает сверхъестественная тетрадь, обладатель которой может убить любого известного ему человека, просто вписав в нее имя жертвы, а также причины и обстоятельства смерти. Опьяненный своими новыми богоподобными способностями, Лайт начинает убивать каждого, кто, по его мнению, не заслуживает права жить.

Режиссером ленты стал Адам Вингард (дилогия «ЗЛО», «Тебе конец!», «Гость»), а помогал ему Джейсон Айзенер, постановщик «Бомжа с дробовиком». Над сценарием работали Чарли и Влас Парлапанидес, Джереми Слейтер и Чак Мондри. В актерском составе также значатся Маргарет Куэлли, Тони Али и Ши Уигхэм. Бога смерти Рюка озвучил Уиллем Дефо.

Премьера американской экранизации знаменитой манги / аниме состоится на Netflix 25 августа.

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