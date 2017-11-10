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Без Скайуокеров

10.11.2017 08:40
Без Скайуокеров

Lucasfilm официально анонсировали создание ещё одной трилогии «Звёздных Войн», которая расскажет о совершенно новых персонажах из другого уголка галактики. Над сюжетами всех трёх фильмов поработает Райан Джонсон, снявший «Последних джедаев», который также выступит режиссером и сценаристом первой части грядущей трилогии.

Никто из членов семьи Скайуокеров в новых фильмах не появится, а сюжет сосредоточится на неизведанном ранее участке галактики. Кроме того, Disney разрабатывают игровой сериал по мотивам культовой саги, который будет выходить на собственном стриминговом сервисе компании, стартующем в 2019-м году.

 


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