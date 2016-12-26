Бодрое Рождество

Новый постер экшн-комедии «Кунг-фу йога» от Стэнли Тонга («Разборка в Бронксе», «Шанхайский связной»). В центре сюжета находится профессор археологии (Джеки Чан), который объединяется с красивой индийской девушкой Ашмитой (Амира Дастур) для поиска потерянных сокровищ Магадхи в Тибете.

Китайский профессор археологии Джек из Музея Терракотовых воинов в городе Сиань, совместно с Ашмитой (тоже профессор, но из Индии) и Кирой (ассистентка) пытаются найти сокровища Магадхи. В Тибетской ледяной пещере они обнаруживают останки королевского войска, которая пропала вместе с сокровищами. Но в это время на них нападает Рэндал (Сону Суд), потомок предводителя бунтовавшего войска. После того, как они освободились из плена, они отправляются в Дубай, где с аукциона планируют продать бриллиант из ледяной пещеры. Пережив череду неудач и седлав много откровений о прошлом, Джек и его команда добираются до храма в Индии, где и используют бриллиант как ключ к настоящим сокровищам.

Релиз «Кунг-фу йоги» состоится 27 января 2017 года.