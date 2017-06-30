Быстрый шаг

Эван Питерс вернется к роли мутанта Пьетро Максимоффа / Ртути в предстоящем фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс». Кроме того, в каст проекта записался актер Ламар Джонсон, известный по участию в сериале «Следующий шаг».
Известно, что действие сюжета развернется через 10 лет после событий предыдущего фильма, то есть в 1990-е годы. Режиссером проекта назначен Саймон Кинберг, работавший в качестве сценариста и продюсера многих частей франшизы. К свои ролям вернутся Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЭвой, Николас Холт, Александра Шипп, Софи Тернер, Тай Шеридан и Коди Смит-Макфи. Образ центральной злодейки Лиландры воплотит Джессика Честейн.
На широких экранах «Тёмный Феникс» окажется 1 ноября 2018 года.
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