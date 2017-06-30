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Быстрый шаг

30.06.2017 18:00
Быстрый шаг

Эван Питерс вернется к роли мутанта Пьетро Максимоффа / Ртути в предстоящем фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс». Кроме того, в каст проекта записался актер Ламар Джонсон, известный по участию в сериале «Следующий шаг».

Известно, что действие сюжета развернется через 10 лет после событий предыдущего фильма, то есть в 1990-е годы. Режиссером проекта назначен Саймон Кинберг, работавший в качестве сценариста и продюсера многих частей франшизы. К свои ролям вернутся Дженнифер ЛоуренсМайкл ФассбендерДжеймс МакЭвойНиколас Холт, Александра Шипп, Софи ТернерТай Шеридан и Коди Смит-Макфи. Образ центральной злодейки Лиландры воплотит Джессика Честейн.

На широких экранах «Тёмный Феникс» окажется 1 ноября 2018 года.

 

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