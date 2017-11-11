Честь воинов

10.11Пленники паранойи
10 лучших экранных детективов, где все под подозрением
Стал доступен дебютный трейлер короткометражной кунгфу-ленты «GSD» / «Благородство», главная роль в которой досталась основателю Alibaba Джеку Ма. Также в актерском составе значатся экшн-звезды Джет Ли, Донни Йен, Саммо Хун, Джеки Ву и Тони Джа. Трейлер длится целых семь минут, что составляет больше трети хронометража 20-минутного интернет-фильма.
Премьера картины от режиссера и сценариста Вэнь Чжаня состоится 11 ноября.
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