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Честь воинов

11.11.2017 00:00
Честь воинов

Стал доступен дебютный трейлер короткометражной кунгфу-ленты «GSD» / «Благородство», главная роль в которой досталась основателю Alibaba Джеку Ма. Также в актерском составе значатся экшн-звезды Джет Ли, Донни Йен, Саммо Хун, Джеки Ву и Тони Джа. Трейлер длится целых семь минут, что составляет больше трети хронометража 20-минутного интернет-фильма.

Премьера картины от режиссера и сценариста Вэнь Чжаня состоится 11 ноября.

 


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