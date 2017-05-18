Наверх
Фильмы 2017 Меч короля Артура Доспехи Бога: В поисках сокровищ Большой Чужой: Завет Пираты Карибского моря 5 Чудо-Женщина Спасатели Малибу
Вместе и навсегда.
10 актеров, работающих с одними и теми же режиссерами
Живешь не только дважды.
15 лучших фильмов о реинкарнации за последние 25 лет
Усатые няни.
10 комедий о мужчинах, вынужденных возиться с чужими детьми
Звездное злодейство.
10 голливудских знаменитостей, причастных к насильственным преступлениям
Молодые да ранние.
10 лучших научно-фантастических фильмов о подростках
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Дар тюремщицы

18.05.2017 22:10
Дар тюремщицы

Первый трейлер драмы «Жги!» от режиссера-дебютанта Кирилла Плетнева. В центре сюжета находится история Алевтины Романовой – надзирательницы женской тюрьмы, которая благодаря одной заключенной обнаруживает в себе певческий талант и отправляется на музыкальный конкурс.

Строгая на вид женщина пытается скрыть свой дар, которого она по привычке стыдится — её потрясающий голос, способный вызвать чувство зависти даже у оперной дивы. Изредка, когда никого нет рядом, Алевтина поёт для самой себя, но однажды её пение записывает и выкладывает в Сеть одна из заключенных. Теперь женщина становится настоящей интернет-звездой, и вскоре Алевтину приглашают поучаствовать в телевизионном музыкальном конкурсе. Но неопытной и застенчивой Романовой трудно раскрыться на большой сцене, поэтому на подмогу к ней приходит та самая строптивая заключенная (в прошлом — певица), которая соглашается подготовить Алевтину к выступлению и помочь ей найти свой голос.

Главные роли в картине сыграли Инга Оболдина и Виктория Исакова. Также в касте проекта значатся Анна Уколова, Александра Бортич, Владимир Ильин, Татьяна Догилева, Алексей Шевченков и телеведущая Ольга Бузова.

На экранах кинотеатров «Жги!» окажется 16 ноября.

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 западных звезд, которые жалеют, что раздевались в кадре 10 западных звезд, которые жалеют, что раздевались в кадре
10 реальных преступников, ставших популярными киногероями 10 реальных преступников, ставших популярными киногероями
11 знаменитых блондинок Голливуда, удачно примеривших темный цвет волос 11 знаменитых блондинок Голливуда, удачно примеривших темный цвет волос
10 сиквелов, выигравших от смены режиссера 10 сиквелов, выигравших от смены режиссера
15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2014 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть