Дар тюремщицы

Первый трейлер драмы «Жги!» от режиссера-дебютанта Кирилла Плетнева. В центре сюжета находится история Алевтины Романовой – надзирательницы женской тюрьмы, которая благодаря одной заключенной обнаруживает в себе певческий талант и отправляется на музыкальный конкурс.

Строгая на вид женщина пытается скрыть свой дар, которого она по привычке стыдится — её потрясающий голос, способный вызвать чувство зависти даже у оперной дивы. Изредка, когда никого нет рядом, Алевтина поёт для самой себя, но однажды её пение записывает и выкладывает в Сеть одна из заключенных. Теперь женщина становится настоящей интернет-звездой, и вскоре Алевтину приглашают поучаствовать в телевизионном музыкальном конкурсе. Но неопытной и застенчивой Романовой трудно раскрыться на большой сцене, поэтому на подмогу к ней приходит та самая строптивая заключенная (в прошлом — певица), которая соглашается подготовить Алевтину к выступлению и помочь ей найти свой голос.

Главные роли в картине сыграли Инга Оболдина и Виктория Исакова. Также в касте проекта значатся Анна Уколова, Александра Бортич, Владимир Ильин, Татьяна Догилева, Алексей Шевченков и телеведущая Ольга Бузова.

На экранах кинотеатров «Жги!» окажется 16 ноября.