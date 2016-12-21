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Давние друзья

21.12.2016 11:00
Давние друзья

Sony выпустили два ролика о создании фильма «Т2: Трейнспоттинг», сиквела культовой ленты «На игле» Дэнни Бойла. Видео посвящены персонажам Юэна МакГрегора и Юэна Бремнера ‒ Марку Рентону и Спаду.

Сценарий картины, написанный Джоном Ходжем по мотивам романа Ирвина Уэлша «Порно» (но не следующий ему дословно), расскажет о новых приключениях Рэнтона, возвращающегося в единственное место, которое он может называть домом. Старые друзья уже ждут его: Спад, Сикбой (Джонни Ли Миллер) и Бегби (Роберт Карлайл). Но вместе с ними приходят и другие знакомые: скорбь, утрата, радость, месть, ненависть, дружба, любовь, тоска, страх, сожаление, диаморфин, саморазрушение и смертельная опасность. Они все выстроились в очередь, чтобы приветствовать его, готовые присоединиться к танцу.

На российских экранах «Т2: Трейнспоттинг» окажется 2 февраля 2017 года.

 

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