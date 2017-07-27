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Демон Шекспира

27.07.2017 18:10
Демон Шекспира

Дэвид Харбор, которому предстоит сыграть Хеллбоя в перезапуске франшизы, поделился в беседе с MTV новыми подробностями о проекте, рассказав, за что именно фильм удостоится жесткого возрастного рейтинга R, и чем он напоминает шекспировского «Гамлета».

«Он получит R не из-за какой-нибудь обнаженки, но по причине наличия в нем крови, хоррор-элементов и затрагиваемых “взрослых” тем. Здесь мы имеем дело с по-настоящему сложными вещами, уникальным персонажем. Конечно, в фильме будет и полно экшена, но мы старались делать всё скорее по Шекспиру – наш “Хеллбой” немного напоминает Гамлета. Иначе говоря, нам было интересно изучить его как человека, который сталкивается с этой ужасной головоломкой, и мы глубоко погружены в его историю», – говорит Харбор.

Режиссером «Хеллбоя: Восстание кровавой королевы» выступит Нил МаршаллСпуск», «Игра престолов»), а над сценарием трудятся Кристофер ГолденПризраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю КосбиЭврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между фильмом ужасов и кинокомиксом.

Старт съемок нового «Хеллбоя» намечен на сентябрь, дата релиза держится в секрете.

 

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