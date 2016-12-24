Дыхание Леи

Сегодня ночью Кэрри Фишер, звезда космической саги «Звёздные Войны», перенесла сердечный приступ. Во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес, актриса не дышала в течение почти 15 минут, и позднее была доставлена в один из лос-анджелесских госпиталей.

Недавно Фишер опубликовала автобиографию под названием «Принцесса-мемуарист» и активно занималась промо-кампанией. На данный момент, как сообщил брат актрисы Тодд Фишер, Кэрри находится в реанимации, её состояние стабильно. «Она в отделении интенсивной терапии, все молятся за неё. Врачи ничего не сообщают. Поэтому сейчас нет никаких новостей, ни плохих, ни хороших», – добавил Тодд.