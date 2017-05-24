Элитные войска

Первый тизер и постер масштабного военно-приключенческого фильма «Т-34» от режиссера и сценариста Алексея Сидорова («Бой с тенью»). Главные роли в картине достались Александру Петрову, Виктору Добронравову и Ирине Старшенбаум.

Великая Отечественная война, 1941 год. В боях на Волоколамском рубеже танк младшего лейтенанта Ивушкина уничтожает танковую роту гауптмана Клауса Ягера и «погибает» сам. Двое оставшихся в живых танкистов – Ивушкин и механик-водитель Василенок – оказываются в немецком плену, где проводят долгих три года…

Весной 1944 командование вермахта поручает танковому асу оберсту Ягеру возглавить полигон Ордруф и превратить его в центр подготовки элитных танковых войск, используя в качестве мишеней захваченные на фронте новейшие Т-34. Здесь Ягер и Ивушкин сталкиваются во второй раз. Советский танкист, несмотря на недовольство товарищей и лагерного подполья, внезапно соглашается возглавить группу военнопленных, которым суждено стать «пушечным мясом» на трофейных Т-34.

Наступает «день Икс», на полигон прибывает высокое начальство из Генштаба, но все идет не так – Ивушкин использует учения для дерзкого и тщательно спланированного побега. Благодаря героизму товарищей и замешательству немцев советские танкисты оказываются на свободе. Впереди – провинциальная и не затронутая войной германская глубинка, до границы с Чехией – 350 километров, а на хвосте у советского экипажа – дюжина «Пантер» во главе с одним из лучших танкистов рейха Клаусом Ягером.

Также в актерском составе значатся Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян, Никита Кукушкин и Винценц Кифер. В широком прокате «Т-34» окажется в 2018 году.