Энергия мутанта

Хотя в 2018-м году Fox планируют выпустить сразу три фильма из киновселенной «Людей Икс», один проект по-прежнему пребывает в забвении – «Гамбит», у которого нет ни режиссера, ни даты релиза. В недавней беседе с We Got This Covered Даг Лайман рассказал о причине, по которой он отказался снимать ленту о мутанте Реми Лебо.

«Когда я снимаю фильм, то обязательно должен чувствовать с ним определенную личную связь, пускай она и не всегда очевидна. Например, если вы спросите про Джейсона Борна, то моя глубоко личная связь с этой картиной заключается в том, что он посвящен делу Иран-контрас, расследованием которого занимался мой отец. И так с каждым фильмом. <…> Но в случае с “Гамбитом” мне так и не удалось найти свой личный подход к нему. Иногда это получается, иногда нет», – заявил Лайман.

Главная роль в блокбастере всё ещё закреплена за Ченнингом Татумом, а над сценарием работает Рейд Каролин («Супер Майк»).