Год мутантов

Вслед за анонсом премьер сиквелов «Аватара» 20th Century Fox огласили даты выхода трех фильмов из вселенной «Людей Икс» – «Новых Мутантов», второго «Дэдпула» и «Людей Икс: Тёмный Феникс», которые окажутся на широких экранах в 2018 году.

13 апреля в прокат попадут «Новые Мутанты» от режиссера Джоша Буна, релиз сиквела «Дэдпула» студия назначила на 1 июня, а премьера «Тёмного Феникса» состоится 2 ноября. Кроме того, Fox перенесли дату релиза «Хищника» Шейна Блэка с 9 февраля на 3 августа следующего года.