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Хвастливый киллер

18.05.2017 14:00
Хвастливый киллер

Арнольд Шварценеггер и Тэрэн Киллэм на первом кадре из экшен-комедии «Почему мы убиваем Гюнтера». Компанию актерам составит Коби СмолдерсМстители», «Как я встретил вашу маму»).

Сюжет фильма расскажет о лучшем в мире наемном убийце Гюнтере, от которого его же коллеги решили избавиться раз и навсегда, посчитав его слишком хвастливым. Однако Гюнтер получил звание лучшего вовсе не просто так, поэтому матерый киллер всегда на шаг впереди своих новоиспеченных врагов.

Тэрэн Киллэм, известный по сериалу «Клиника» и шоу «Субботним вечером в прямом эфире», также выступил режиссером, сценаристом и продюсером ленты. В касте значатся Элисон Толман, Бобби Мойнихэн, Ханна Саймон, Аарон Йоо, Алекс Дункан и другие.

Дата премьеры «Почему мы убиваем Гюнтера» не называется.

 

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