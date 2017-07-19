Игры безумца

Следом за постерами подоспел и первый официальный трейлер детективной ленты «Снеговик» – экранизации романа Ю Несбё с участием Майкла Фассбендера, Ребекки Фергюсон, Вэла Килмера и других.

Действие фильма происходит в 2004-м году. Детектив Харри Холе расследует серию загадочных убийств, произошедших в Осло. С появлением первого снега в очередной раз происходит загадочное исчезновение женщины, и Харри начинает всерьез опасаться, что это дело серийного убийцы. Изучая материалы дела, детектив обнаруживает, что все жертвы являлись замужними женщинами с детьми, а на месте преступления после его совершения неизменно появлялся снеговик. Ему предстоит найти убийцу и заставить его понести наказание, помогать же детективу будет один из лучших новобранцев. Вместе им нужно успеть распутать это сложное дело до того, как снег выпадет вновь.

В актерском составе также значатся Шарлотта Генсбур, Дж.К. Симмонс, Хлои Севиньи и Тоби Джонс. Режиссером триллера выступил Томас Альфредсон («Шпион, выйди вон!», «Впусти меня»), над сценарием же работали Хоссейн Амини и Мэттью Майкл Карнахан.

Российская премьера «Снеговика» ожидается 26 октября.