Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
«Оскары» 2015 года.
Создатели каких картин унесут домой заветные статуэтки
Бриллиантовый дым.
10 неснятых фильмов, которые могли взорвать кассу
Агентурная сеть.
17 звезд, которые могли стать героями бондианы
Белые начинают и выигрывают.
15 самых известных белых актеров, сыгравших персонажей другой расы
Фильтруй базар!
10 самых странных интервью голливудских знаменитостей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Камбэк Купера

14.01.2017 13:35
Камбэк Купера

Showtime поделились новым тизером третьего сезона телесериала «Твин Пикс» с участием главной звезды культового проекта – Кайла МакЛоклена, вернувшегося к образу спецагента ФБР Дэйла Купера.

Шоураннерами снова выступают Дэвид Линч и Марк Фрост. Премьерный двухчасовой эпизод возрожденного сериала появится на экранах 21 мая. Затем через неделю выйдут вторая и третья серии, после чего эпизоды будут выходить по одному в неделю. Всего в сезон войдет 18 серий. Детали сюжета держатся в тайне, но, как намекнул сам Линч, для его понимания крайне важно освежить в памяти события фильма-приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь».

Каст третьего сезона составляет как «старая гвардия» (Шерил ЛиГрейс Забриски, Шерилин Фенн, Хэрри Дин Стэнтон, Дэвид Духовны и сам Линч в роли шефа ФБР Гордона Коула), так и новая, куда вошли Моника Беллуччи, Джим Белуши, Лора Дерн, Балтазар Гетти, Эшли Джадд, Мэттью Лиллард, Трент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Майкл Сера и Наоми Уоттс. Большинство указанных актеров уже не раз сотрудничали с Дэвидом Линчем и снимались в его полнометражных картинах.

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам новый тизер третьего сезона «Твин Пикс»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Без лица. 12 знаменитых персонажей, оставшихся за кадром фильмов и сериалов (Евгений Ухов, Film.ru)
14.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Без лица

Всегда ли героев фильма или сериала нужно видеть, чтобы ощутить их полноценными творцами истории? Оказывается, достаточно находиться на периферии действия, в воображении персонажа или на другой...  →
Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
25.12.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Высший пилотаж. 13 пилотов, изменивших телевидение (Евгений Ухов, Film.ru)
21.03.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Высший пилотаж

Телевидение XXI века едва ли не каждую неделю балует зрителя полудюжиной новых сериалов. При такой конкуренции термин «высший пилотаж» обретает новый смысл – теперь искусство...  →
…А у нас еще здесь дела…. 10 сериалов, «оживших» после закрытия (Евгений Ухов, Film.ru)
01.10.2015
Евгений Ухов, Film.ru

…А у нас еще здесь дела…

Жизнь сериала – это постоянная борьба, победы в которой отсчитываются сезонами, эпизодами и гонорарами. Стоит оступиться, и вот ты уже отправлен в хиатус, слот занят конкурентом, студия...  →
Дорогая, я обойдусь без детей. 15 кинозвезд, отказавшихся становиться родителями (Евгений Ухов, Film.ru)
17.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Дорогая, я обойдусь без детей

Традиционно серьезно относящееся к семейным ценностям западное общество буквально требует от звезд заводить семьи со всеми прилагающимися последствиями, но кое-кто противостоит системе даже здесь  →
показать еще

Новости по теме

13.01.2017
Новый промо-кадр 3 сезона сериала «Твин Пикс».
10.01.2017
Названа дата выхода нового сезона «Твин Пикс».
19.12.2016
Новый тизер 3 сезона «Твин Пикс» с Дэвидом Линчем.
18.10.2016
Ролик о создании 3 сезона «Твин Пикс».
01.10.2016
Тизер 3 сезона «Твин Пикс» с Анджело Бадаламенти.

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

25 лет фильму «Терминатор 2: Судный день» 25 лет фильму «Терминатор 2: Судный день»
13 сцен в кино, от которых мужчины падают в обморок 13 сцен в кино, от которых мужчины падают в обморок
16 самых ярких киногероев 2016 года 16 самых ярких киногероев 2016 года
30 самых масштабных фильмов 2016 года 30 самых масштабных фильмов 2016 года
Итоги года: 15 лучших киногероев 2015 года Итоги года: 15 лучших киногероев 2015 года
Ещё 13 «пасхальных яиц» для самых глазастых зрителей Ещё 13 «пасхальных яиц» для самых глазастых зрителей

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть