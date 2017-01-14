Камбэк Купера

Showtime поделились новым тизером третьего сезона телесериала «Твин Пикс» с участием главной звезды культового проекта – Кайла МакЛоклена, вернувшегося к образу спецагента ФБР Дэйла Купера.

Шоураннерами снова выступают Дэвид Линч и Марк Фрост. Премьерный двухчасовой эпизод возрожденного сериала появится на экранах 21 мая. Затем через неделю выйдут вторая и третья серии, после чего эпизоды будут выходить по одному в неделю. Всего в сезон войдет 18 серий. Детали сюжета держатся в тайне, но, как намекнул сам Линч, для его понимания крайне важно освежить в памяти события фильма-приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь».

Каст третьего сезона составляет как «старая гвардия» (Шерил Ли, Грейс Забриски, Шерилин Фенн, Хэрри Дин Стэнтон, Дэвид Духовны и сам Линч в роли шефа ФБР Гордона Коула), так и новая, куда вошли Моника Беллуччи, Джим Белуши, Лора Дерн, Балтазар Гетти, Эшли Джадд, Мэттью Лиллард, Трент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Майкл Сера и Наоми Уоттс. Большинство указанных актеров уже не раз сотрудничали с Дэвидом Линчем и снимались в его полнометражных картинах.